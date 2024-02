Herečka Lucie Zedníčková rok utajila rozchod i novou lásku

Herečka Lucie Zedníčková nepatří mezi ty, které by o změnách ve svém soukromém životě pravidelně informovali. Proto se jí snadno podařilo udržet pod pokličkou fakt, že už netvoří pár s Miroslavem Ollém, ale má už nějaký ten pátek novou lásku.

"Na to, že to ještě nikdo neví, jsme spolu už docela dlouho. Je to rok. Jsem přesvědčená, že je to ten pravý," prozradila Zedníčková pro Super.cz s tím, že partner není součástí showbyznysu. "Já nikdy nekoukala po tom, co kdo dělá za práci, ale jaký je člověk. Je úplně jedno, jakou má profesi, hlavně že si rozumíme," řekla zamilovaně.

Změn se herečka rozhodně nebojí. "Čas je kdykoli na cokoli, na jakoukoli změnu. A to nemluvím jenom o vztazích. Restartovat život může člověk kdykoli. Pak, když je starý, spíš lituje toho, co neudělal, než toho, co udělal," říká s tím, že před časem udělala zásadní krok, který nechápou ani mnozí její nejbližší. A sice prodala svůj jen pár let starý dům.

"Moje kamarádky nad tím kroutí hlavou, ale byla to novostavba a nikdy by neměla toho správného ducha," vysvětlila své pohnutky Zedníčková, která místo toho koupila starý statek, který teď i s pomocí nového partnera rekonstruuje.