"Kouzla se dějí každý den," říká Lucie Vondráčková

Zpěvačka Lucie Vondráčková si ve své kariéře zahrála nejednu čarodějku. Nyní jednu z nich dabuje v novém seriálu Agátha za vším schovaná, který na podzim můžete sledovat na Disney+. Sychravý podzim je jako dělaný k ponoření se do světa čar a kouzel.

Blíží se Halloween, jaký k němu máte vy osobně vztah?

S klukama ho úplně zbožňujeme. Sice v Evropě tolik nejede, ale ten tajemný a strašidelný pocit si z halloweenských procházek v jejich dětství v Kanadě rádi připomínáme.

Změnil se nějak poté, co jste dlouhou dobu žila v Kanadě?

Právě tam se zrodil. Předtím jsem ho nijak moc neprožívala, ale když byli kluci malí, tak to byla veliká věc. Chodili jsme s ostatními kamarády a rodinami z naší čtvrti a ze školy na dlouhé túry po všech sousedech a bylo to naprosto nezapomenutelný. Domy byly plné obřích pavučin a strašidelných masek a bylo to prostě moc fajn!

Přenesli jste si nějaké tradice sem do Čech poté, co jste zde natrvalo zakotvili?

Moc ne. Tady se to moc nenosí. Tam to byla taková komunita kamarádská a bylo to opravdu veliký. Máme to spíš ve vzpomínkách. Dům nezdobíme a strašidelné sušenky nepečeme.

Věříte na kouzla a čáry? A byla jste třeba někdy u kartářky?

Velice! Každý den se dějí. Třeba že se vám narodí zdravý miminko. Jinak magii nevyhledávám, protože mi přijde, že život je kouzelný takový, jaký je.

A jak jste na tom se seriály s nadpřirozenou tematikou? Jako je například Agatha za vším schovaná.

Já ten seriál neviděla celý. Jen ty části, kde čaruje moje čarodějná představitelka, kterou dabuju. Ale myslím, že se holky během natáčení dost vyřádily.

Kromě dabingu a herectví vás v poslední době zaměstnává i příprava na StarDance. Jak se do vašeho programu propisují náročné zkoušky?

Trénujeme kdykoli, když jsou děti ve škole. Denně tři až čtyři hodiny.

Je to pro vás jednodušší s vaší taneční průpravou?

To netuším, protože nevím, jak to mají ostatní. Ale všichni makají a nikdo nechce vypadnout první. Jsme tam skupina všech možných nátur a zatím všichni zvládají.

Jak vaše rozhodnutí o účasti přijali vaši synové a partner?

Kluci mají ten pořad moc rádi, takže mě do toho tak trochu navezli tím, jakou měli radost.

