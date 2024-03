Lucie Vondráčková pět let od rozvodu: "Jsem máma i táta zároveň"

Od rozvodu Lucie Vondráčkové s hokejistou Tomášem Plekancem uplynulo už pět let, a ačkoli už se vztahy mezi nimi ustálily a jsou poměrně dobré, zpěvačka a herečka připouští, že musí zastat obě role zároveň.

"Já jsem máma i táta dohromady," přiznala nedávno pro eXtra.cz. Neřadí se ovšem mezi ty nejstriktnější rodiče. "Jsem ale většinou taková ta prdlá máma. Někdy musím být přísná, ale je to těžké."

V její domácnosti panuje spíš rodinná demokracie. "My si vždycky sedneme a bavíme se o všem. Radím se s nimi," popisuje, ale vzápětí připouští, že občas musí sáhnout i po malinko tvrdších výchovných metodách. "Teda ve chvíli, kdy nepotřebuji být diktátor a nepotřebuji, aby udělali zrovna něco, co se jim nechce. To se potom s nimi neradím. Ale potom máme doma vždycky referendum a jsme spokojení."

Celkově se jí ale její otevřené výchovné metody vyplácejí. "Já musím říct, že to zvládám krásně," pochvaluje si. "Kluci už jsou velcí, takže těch deset let, co jsem s nimi strávila jenom jako máma, tak se mi teď hrozně hezky vrací. Jsou to super parťáci a super kluci. Jsme spolu vlastně pořád. Když jsem říkala, že se naplno vrátím k divadlu a k herectví, tak jsme to probírali na naší rodinné radě. Oni mi řekli, že mohu," dodala na tiskové konferenci pro muzikál Tajemství s úsměvem Vondráčková, která je zrovna v jednom kole.

Jejím partnerem je momentálně o osmnáct let mladší zápasník MMA Zdeněk Polívka.