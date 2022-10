Lucie Vondráčková je zamilovaná. Randí s bojovníkem MMA, dělí je překvapivý rozdíl

"Užívám si stav zamilovanosti, je to to nejhezčí období. Jsme tak nějak všichni spokojení a šťastní. Já se červenám, když o tom mluvím, už dost. Už jsem toho o svém soukromí řekla dost, ale třeba brzy přijde chvíle, kdy se to dozvíte," prozradila před dvěma týdny zpěvačka Lucie Vondráčková Blesku. A její slova se potvrdila.

Najevo vyšlo, že novým partnerem po jejím boku je čtyřiadvacetiletý zápasník MMA Zdeněk Polívka. Ani on se ale o svém soukromí příliš bavit nechce. "Hlavně chci být známý jako zápasník, ne jako něčí partner nebo přítel," řekl Super.cz. Polívka se momentálně připravuje na důležitý zápas a byl by rád, kdyby se pozornost veřejnosti soustředila pouze na jeho profesionální výkon.

Dodal, že u žen mu nezáleží na tom, jak vypadají, a zjevně mu nevadí ani věkový rozdíl. "Důležité je, aby tam přeskočila jiskra a byla tam chemie." Polívka také přiznal, že Vondráčkovou registruje už řadu let. "Opravdu silně na mě zapůsobila ve filmu Kvaska. A její hudební tvorbu jsem také znal, i když jsem víc fanouškem tvrdší hudby."

Dvaačtyřicetiletá Vondráčková má z manželství s hokejistou Tomášem Plekancem dva syna. A zatímco jejím exmanžel se stihl znovu oženit a s tenistkou Lucií Šafářovou má další dvě děti, zpěvačka žádný vážný vztah neměla. Byla sice spojována s moderátorem Petrem Vojnarem, ale ohledně tohoto vztahu čelila spekulacím o tom, že se jedná pouze o marketingový tah.