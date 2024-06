"Mladá už jsem byla," říká zpěvačka Lucie Bílá, která netouží vrátit čas

Zpěvačka Lucie Bílá je snad jen jednou z mála žen, které jsou spokojené se svou postavou a vzhledem. Štíhlou linii si udržuje každodenní chůzí na pásu, který dostala jako dárek od svého partnera Radka Filipiho. A v poslední době nevyužívá ani služeb vizážistek.

"Cítím se dobře, když si můžu líčení sama korigovat a nejsem namalovaná moc nebo naopak málo," říká. "Když mi bylo pětatřicet, byla jsem hezčí, ale strašně jsem si to komplikovala. Teď už se musím trochu ‘zakreslovat’, ale cítím se moc pěkně, neměnila bych," říká zpěvačka, která prý netouží ani po tom, ubrat si pár let. "Určitě bych nechtěla vrátit čas. Líbila se mi odpověď jedné babičky. Ptali se jí, jestli by chtěla být zase mladá, a ona na to: ‘Proč? To už jsem byla’," tvrdí se smíchem Bílá.

Její povolání ji často vede na cesty, a možná i proto je nejspokojenější v rodných Otvovicích. Tam si teď v podstatě vytvořila soukromou čtvrť. "Žiju tam obklopená přírodou a lidmi, které mám ráda. Navíc se mi konečně podařilo přemluvit mého bratra, aby bydlel vedle mě. Loni jsme dokončili jeho dům. A naproti žije můj tatínek, kterému jsem zrekonstruovala bydlení. Jsme tam takhle pohromadě. A teď jsem ještě ukecala svoji nejlepší kamarádku, aby žila s námi v ulici," chlubí se zpěvačka, která v milované obci provozuje také kulturní dům a restauraci.

Dalším místem, kde je šťastná, je její chalupa v srdci Českého ráje. "Tam to miluji. Moře mi nechybí. A když, tak na otočku. Občas tam přijet a domů. Já jsem nepřesaditelná jako Petřín, patřím sem. Neumím si představit, že bych žila v zahraničí, ale každý to má jinak."