"Nikdy jsme se nepohádali," tvrdí o svém partnerovi Lucie Bílá

Lucie Bílá není jen zpěvačka, ale také majitelka divadla v Praze a kulturního domu v rodných Otvovicích. K jejím aktivitám patří také vlastní obchod se suvenýry a kávou. Zaměstnává velký tým lidí a hlavu má neustále plnou starostí. O to víc si cení zázemí, které jí poskytuje její partner Radek Filipi.

"Jsem vděčná, že Radek vymýšlí občas různé blbosti, protože někdy mám tolik starostí, že potřebuju odlehčit hlavu. A už ani korálky a jejich navlékání nepomáhá. Ale jeho humor, vtípky a radkoviny, ty mám moc ráda a za to mu děkuju. Pořád se díky tomu doma smějeme," popsala v rozhovoru na Óčku, jak to u nich doma vypadá.

A přestože už dávno nejsou na začátku vztahu, kdy má člověk nasazené růžové brýle, zpěvačka tvrdí, že hádky se u nich doma prostě nekonají. "Když se mě někdo tuhle zeptal, jak řešíme doma spory nebo jestli se hádáme, tak přísahám, že zatím jsme neměli téma, kvůli kterému bychom se dostali do rozporu nebo se pohádali. Jak zpívám v jedné písničce, když je něco pravé, je to prosté jak dech. Náš vztah je obyčejný a tím je neobyčejný," rozplývá se Lucie nad svou láskou. Přitom nejednou přiznala, že zpočátku se vztahu s mladším fitness trenérem velmi bránila.

Dnes je ale šťastná, že svalnatému muži podlehla. "Je to fajn, když máte parťáka, se kterým denně společně všechno řešíte. Lépe se žije a lépe se zvládají i ty těžší a náročnější chvíle. A máte se také s kým podělit o to, když se vám něco podaří. Pamatuji si spoustu krásných velkých okamžiků ve své kariéře, které jsem ale kdysi neměla s kým oslavit," vzpomíná Bílá na doby, kdy byla buď sama, nebo ve vztazích, které prostě nebyly "to pravé".