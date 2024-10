Lisa Marie Presleyová měla dva měsíce doma tělo svého mrtvého syna

Knihu pamětí Lisy Marie Presleyové s názvem From Here to the Great Unknown (Odsud do velkého neznáma, volný překlad) dokončila a vydala její dcera Riley Keoughová, která tak splnila velké matčino přání. "To, co chtěla udělat ve svých pamětech - a já doufám, že jsem to udělala, když jsem je pro ni dokončila - je proniknout za představu o ní z titulků časopisů a odhalit jádro toho, kým byla," řekla Keoughová. V knize se čtenáři dozví mimo jiné šokující skutečnost, že Presleyová měla doma dva měsíce mrtvé tělo svého syna Benjamina Keougha, který v roce 2020 spáchal sebevraždu.

Tělo bylo uchováváno v oddělené ložnici při stálé teplotě dvanáct stupňů za pomoci suchého ledu. "Ve státě Kalifornie neexistuje žádný zákon, podle kterého byste museli někoho okamžitě pohřbít," napsala Presleyová ve své knize. Její dcera dodává, že pro její matku to bylo velmi důležité. Získala tak potřebný čas se rozloučit.

Stejné to prý bylo i v době, kdy zemřel její slavný otec Elvis Presley. "Mít tátu doma po jeho smrti mi neuvěřitelně pomohlo, protože jsem za ním mohla chodit, trávit s ním čas a povídat si s ním," napsala Lisa Marie, které v té době bylo pouhých devět let.

A i věci, které Lisu Marii vedly k pohřbení zesnulého syna, jsou pro mnohé lidi jen těžko pochopitelné. Podle všeho si to uvědomovala i ona sama, když v duchu rozmlouvala se svým zesnulým synem. "Máma říkala, že cítila, jak na ni mluví a říká: 'To je šílené, mami, co to děláš?'" prozradila Keoughová.