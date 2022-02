Linda Evangelista se poprvé od nevydařené operace objevila před fotoaparátem

Když v roce 2016 podstoupila modelka Linda Evangelista kosmetický zákrok kryolipolýzu, netušila, jak velké následky pro ni bude mít. Od té doby se jí prý po těle tvoří tvrdé tukové boule, kterých se nejde nijak zbavit. "Když jdu ven bez stahovacího spodního prádla, boule se mi odírají téměř až do krve. Není to měkká tuková tkáň, jsou to velké tvrdé tukové boule. Nemůžu vlastně ani normálně připažit. Nemyslím si, že by mi nějaký módní návrhář dal vůbec práci, kdyby mi z šatů trčelo toto," svěřila se Evangelista, která se od té doby uzavřela a straní se pozornosti médií. Až nyní se rozhodla promluvit pro magazín People.

"Milovala jsem chození po přehlídkových molech. Teď se děsím jen toho, že potkám na ulici někoho známého. Nemůžu už tak dál žít, skrývat se a stydět se za sebe. Nemůžu už dál žít v této bolesti. Chci konečně nahlas promluvit. Snažila jsem se ten problém vyřešit sama, myslela jsem si, že něco dělám špatně. Dostala jsem se dokonce do stavu, kdy jsem přestala úplně jíst. Měla jsem pocit, že úplně zešílím," prozradila v rozhovoru s tím, že nakonec navštívila lékaře, který jí řekl, že na její současný stav, bohužel, cvičení nemůže mít vliv.

Společnost, která zákrok, při němž měly být zmraženy tukové buňky, prováděla, modelka v září minulého roku zažalovala o padesát milionů dolarů. A to z toho důvodu, že v současném stavu nemůže pracovat. Modelka zmiňuje i trauma, které jí operace způsobila. Podle svých slov se doslova vyhýbá pohledu do zrcadla.