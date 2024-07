"Líbil jsem se princezně Dianě," tvrdí herec Kevin Costner

O tom, že byl herec Kevin Costner tím, kdo se líbil tragicky zesnulé princezně Dianě, podle vlastních slov dlouho mlčel. "Nikdy jsem o tom zatím veřejně nemluvil. Ale mohu. Velmi si toho vážím. Myslím si, že je to příběh, který stojí opravdu za to," řekl Costner v rozhovoru pro magazín People.

"Byl jsem jednou náhodou v Anglii, když jsem dostal zprávu, že by si se mnou rád osobně promluvil princ William. Řekl jsem si: 'Co? No dobře…' Sešli jsme se spolu sami, čekal jsem na něj v místnosti se spoustou židlí. Pak přišel a potřásl mi rukou. První věta, kterou vyslovil, byla: 'Víte, moje máma si vás tak nějak hodně oblíbila, líbil jste se jí.' A já mu na to s úsměvem odpověděl: 'Já vím,'" popsal herec své setkání s následníkem britského trůnu, kde mu měl o sympatiích své matky povědět.

"O čem přesně jsme si povídali, to nikdy neprozradím. Nestali se z nás blízcí přátelé ani nejsme v kontaktu. Ale bylo to velmi příjemné a osobní popovídání. Jen tak jsme mluvili o Dianě. Mám na to moc krásné vzpomínky, bylo to milé setkání," uzavřel pikantní vyprávění Costner.