Liam Neeson se ucházel o roli velikonočního zajíčka. "Dnes nezemřou jen vajíčka"

V pořadu Stephena Colberta se v krátkém skeči předvedl irský herec Liam Neeson, kterého proslavily zejména role akčních hrdinů. A této své pověsti dostál i ve videu, kde se ucházel o nezvyklou roli - velikonočního zajíčka. Tu ovšem přizpůsobil svému tradičnímu obrazu.

Veškeré repliky přednášel svým chraplavým hlasem. "Rozumíte, co se to tady děje? Hopsá nahoru a dolů po zaječí stezce, hopsa, hopsa, hopsasa. On přichází, je nezastavitelná síla. Nesmírná a nevyhnutelná," vysvětluje své akční ponětí zajíčka nespokojenému režisérovi, který ho upozorňuje, že snímek je v první řadě pro děti.

Ovšem to nesedí samotnému herci, který ještě i tradiční mrkev chce použít jako bodnou zbraň. "Dnes večer nezemřou jen vajíčka," vyhrožuje v roztomilém zaječím kostýmu herec a cení u toho zuby. "Pokud se musíte ptát proč, tak nerozumíte zaječí mysli," hádá se s režisérem, podle kterého má zajíček prostě jen přinést čokoládová vejce dětem.

"Ano, je to zajíc, ale zajíc, co sází vejce - to je hříčka přírody!" argumentuje pobouřeně Neeson. "Je zmatený! Je to groteskní příšera, nikdo neví, čeho všeho je schopen."