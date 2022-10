Lépe později nežli nikdy. Slavní lidé, kteří opravdu uspěli teprve ve zralém věku

Někdy to vypadá, že svět showbyznysu přeje pouze mládí, ale někdy se otevřou nečekané možnosti až po delším čase. Chce to odhodlání, vytrvalost a takřka nekonečnou trpělivost. Hezká tvář bez vrásek je zajisté výhodou, nebyla by to však pravidla, kdyby neexistovaly výjimky. Říká se, že věk je jen číslo, ale někdy letité zkušenosti mohou být také zásadním faktorem úspěchu. Život se může začít i po padesátce. Svoje o tom vědí i celebrity, které na svůj moment musely čekat nejen několik let, ale někdy dokonce i celá desetiletí.

