Leoš Noha odmítá transplantaci srdce. "Nějak už to doklepu," říká

Zdraví je to nejcennější, co máme, a většina lidí využije veškeré možnosti k tomu, aby byli v pořádku. Mezi takové ale nepatří herec Leoš Noha. "Mám dodneška problémy se srdcem, jelo mi na čtrnáct procent. Životosprávou jsem tomu pomohl," prozradil na sebe herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde přiznal, že kdysi velmi holdoval alkoholu. "V životě se mi stal paranormální jev. Odešel jsem v pátek na pivo a najednou bylo pondělí. Zmizela sobota a neděle," přiznal. Pití kvůli svému zdraví přece jen omezil, úplně se ho vzdát ale odmítá.

Jeho srdeční problémy by se podle lékařů daly vyřešit pomocí transplantace. Tu ale Noha podstoupit nechce. "Už to srdce jede na čtyřicet procent a už to s ním asi doklepu. Mám ho nějaký zkroucený nebo co, od malička mám nějakou vrozenou vadu. Oni furt, abych ho vyměnil, ale já jsem se rozhodl, že ne, už to s ním doklepu," říká herec s tím, že je smířený se svým osudem.

"Já jsem si od mládí myslel, že tady budu do sedmadvaceti. Vzhledem k tomu, že už mi je 56, už jsem to fakt několikrát přeťápnul. Pak jsem si říkal, čtyřicet jako Klíma. Zase nic. A teď už si říkám, že je to jedno," dodal s humorem sobě vlastním.