Leoš Mareš posílá syna studovat do USA. Zaplatí za to miliony

O velkých změnách, které rodinu moderátora Leoše Mareše čekají, informovala své fanoušky jeho bývalá manželka Monika Marešová, se kterou má dva syny - Jakuba a Matěje. A právě starší Jakub se rozhodl po maturitě zamířit za "velkou louži" a studovat na univerzitě Florida Southern College ve Spojených státech.

Podle slov jeho matky přivedla Jakuba k výběru školy v Americe jeho slibně se rozvíjející kariéra vodního lyžaře. "Vždy byl jeho sen studovat na univerzitách v Anglii. A já byla v klidu. Anglie přece není tak daleko. Říkala jsem mu, že to by šlo. Hlavně nikam mimo Evropu! No před rokem se to začalo měnit. Kuba dělá vrcholově vodní lyže. Fakt maká a moc ho to baví, což je nejdůležitější. Když byl loni na Floridě trénovat a já ho tam přepadla, poprvé jsem připustila, že bych asi souhlasila i s Floridou. Pokud se chce dál ve vodních lyžích rozvíjet, je to skvělá příležitost. No a stalo se! Kubu přijali a teď už se vše ladí. Bude studovat byznys a zároveň bude součástí univerzitního týmu vodních lyžařů," popsala na Instagramu Marešová.

Studium v zahraničí ale rozhodně není levná záležitost. Školné na Jakubem vybrané škole vyjde ročně na více než jeden milion korun. Kromě toho se také musí hradit ubytování a strava. Rodiče tak musí počítat v průměru s dalšími 350 tisíci korun.

Marešová také v příspěvku přiznala, že ačkoliv je na syna velmi pyšná a novou životní cestu mu přeje, už teď pláče, když si uvědomí, že její dítě bude tak daleko. "Ty poslední měsíce si s Kubou ještě užijeme. Až dodělá v květnu IB zkoušky (mezinárodní maturita), tak pojedeme na waterski tour road trip po Evropě. Pak nás čeká Utah v Americe. Výlet, který jsem dostala od firmy za odměnu. A prostě to bude super!" prozradila Marešová jejich nejbližší plány.