Lela Vémola už nazdobila stromeček. Letos vsadila na jednoduchost a eleganci

Lela Vémola zveřejnila 20. listopadu na svém Instagramu fotky, jak zdobí vánoční stromeček. "Pomalu se blíží čas Vánoc a brzy na dveře zaklepe Mikuláš. Rozhodla jsem se, že s pomocí maminky, která přijela s tatínkem z Bratislavy, připravím stromeček a výzdobu dřív. V dobré společnosti a se sklenkou dobrého červeného vína jde zdobení pěkně od ruky. Tentokrát jsem se rozhodla pro jednoduchou eleganci," napsala Lela ve svém příspěvku a svých fanoušků se zeptala: "Vy už máte ozdobený stromeček?"

Sledující Lele začali houfně odpovídat, jejich reakce jsou hezkou ukázkou toho, že každý to má s vánočními přípravami jinak. "My už pomalu začínáme malovat vajíčka. Za chvilku budou Velikonoce," odpověděl ironicky jeden ze sledujících. Další napsal: "Stromeček zdobíme v noci na 24. 12., má to své kouzlo." Ale najde se i dost těch, kteří zdobí podobně brzo jako Lela: "Výzdobu máme, stromeček o víkendu," zní jeden z příspěvků.

Lela si každopádně na zdobení stromečků potrpí, na jejím Instagramu najdete spoustu fotek, kdy před stromečkem pózuje. Některé z nich, včetně toho letošního, si můžete prohlédnout v naší galerii.