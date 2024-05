Lejla Abbasová má práce nad hlavu, nestíhá péči o domácnost. Shání pomoc

Jako maminka čtyř dětí má Lejla Abbasová jen velice málo času sama pro sebe. O to náročnější je, když se teď kvůli stresujícímu období nemůže moc spolehnout ani na pomoc od partnera, tureckého podnikatele Volkana Kaynaka.

"My jsme koupili podíl v restauraci, kde partner teď tráví většinu času. Je to super, moc ho to baví, dodává mu to krev do žil, ale je to pro nás najednou o jednoho člověka míň," povzdechla si Abbasová, která se proto musí vypořádat nejen s vlastní kariérou, ale také na ní zůstala veškerá péče o domácnost. "A vzhledem k tomu, že jsme v té domácnosti dva, tak je to hodně znát."

Nemíní to ovšem nechat jen tak. "Já sama mám hodně moc práce a máma odjela na půl roku na chatu, takže právě teď sháníme nějakou pomoc domů, tak uvidíme, zdali se nám to podaří," prozradila své úmysly pro Super.cz. Reportérka podotkla, že Abbasová vypadala, že poněkud zhubla.

To ale moderátorka nemohla potvrdit. "Já doma nemám váhu," zasmála se v reakci na dotaz. "Je fakt, že hodně jezdím na kole, hodně se hýbu, takže hypoteticky to možné je."