Ladislav Frej po návratu z nemocnice nabírá ztracená kila, na divadlo se zatím necítí

Před pár dny se herec Ladislav Frej vrátil domů po desetidenní hospitalizaci v nemocničním zařízení IKEM. Teď ho čeká delší rekonvalescence. Viditelně pohublý herec, který vloni v listopadu oslavil osmdesáté narozeniny, se tak rozhodl zrušit plánovaná divadelní představení. "Já se na hraní ještě necítím, musím se nejdřív trochu vypást. Zhubnul jsem asi o šest kilo a je to cítit na mé energii," prozradil v pořadu Showtime. "Tolik jsem nevážil ani o maturitě. Dneska jsem si koupil vepřový koleno, tak budu futrovat, abych dohnal kila a energii," dodal Frej.

Herec byl hospitalizován kvůli problémům s páteří. "Vystřeluje mi bolest do zad. A jde mi to z páteře do palice," popsal svoje zdravotní potíže. "Rehabilituji tím způsobem, že mi kluci šikovný rozmasírovávají při reflexních masážích spasmy, který mi tohle způsobují. Tohle všechno bylo jádrem pudla mé hospitalizace," řekl a vyvrátil tak domněnky o tom, že byl v nemocnici kvůli nemocnému srdci.

Až se bude Frej cítit silnější, těší se na pravidelné vycházky se svým pejskem. "Máme několik okruhů, ale vždycky nechávám na něj, aby si vybral, který ten den půjdeme," řekl herec, kterému čtyřnohý mazlíček momentálně dělá jedinou společnost. Poté co před dvěma lety zemřela na rakovinu jeho snoubenka, se už prý Frej na další lásku necítí.