Láďa Hruška dostal od lékařů špatnou zprávu. Má nález v žaludku

Moderátor Láďa Hruška patří k osobnostem, které se rády baví a alkoholu se rozhodně nevyhýbají. Proto mnohé zarazilo, když na nedávné akci upíjel pouze nealkoholické nápoje. "Nemůžu teď pít, protože procházím, dejme tomu, nějakou medikamentózní léčbou," řekl zprvu opatrně deníku Blesk Hruška. Následně se ale rozhodl odhalit víc.

"Lékaři mi objevili nález v žaludku a tatínkovi na plicích, máme to teď doma složité. Lékaři mi nasadili koňské dávky medikace a všechno to zvládnu. Musím," věří moderátor ve šťastný konec. A protože je pro něj velmi důležitý i duchovní svět, hledá ve své nemoci určitý smysl.

"Milujme své nemoci a děkujme svým předkům za to, co nám dali i ve svých genech. Bohužel nás ty geny dohánějí, ale říkám, my jsme stateční bojovníci. Já jsem byl vypuštěn dneska z domova s tím, že si to tady mám užít, mám si připít na zdraví rodičů, mě a všech, kteří jsou nemocní, a popřát všem brzké uzdravení," uzavřel povídání na neveselé téma.