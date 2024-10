Kvůli nekorektnímu vtipu přišla Hana Mašlíková o zdroj obživy

Fanouškové bývalé modelky Hany Mašlíkové se v posledních týdnech podivovali, kam zmizela ze sociální sítě Instagram. Nyní se konečně dozvěděli důvod. Společnost Meta, které sociální síť patří, jí totiž účet smazala. "Podvod a katastrofa v přímém přenosu - jedním kliknutím mi vzali třináct let života i byznys," rozepsala se Mašlíková na svém novém profilu.

"Instagram pro mě nebyl jen pouhým místem pro sdílení fotek, ale i mou komunikační platformou, podnikáním a zdrojem radosti ze spojení s vámi - mou úžasnou komunitou. Sto padesát tisíc sledujících, nekonečné interakce, které mě naplňovaly, a roky budování vztahů zmizely kvůli jedinému sarkastickému vtipu. Tato situace mě doslova srazila na kolena," poslala Hanka, která tvrdí, že vtip z jejího pohledu nebyl nijak závažný. Vedení společnosti provozující platformu je ale opačného názoru. Mašlíková se často naváží do partnerských vztahů a jejím terčem bývají hlavně muži. Tentokrát měla vtipkovat o jejich znásilnění. A to je něco, co se v online prostoru prostě netoleruje.

Mašlíková je ale odhodlaná vybudovat svou základnu fanoušků znovu. Není divu, spolupráce, které měla, jí do rodinného rozpočtu přinášely nemalou částku. "S podporou přátel, rodiny a vás všech jsem se však rozhodla to nevzdat a začít znovu - od nuly a úplně od začátku. Svět bohužel není fér, ale já jsem odhodlaná vrátit se silnější a opět s vámi sdílet všechny mé radosti i strasti."