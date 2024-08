"Každé ráno mě naštve," říká Marta Kubišová o Václavu Neckářovi a jeho zlozvyku

Zpěvačka Marta Kubišová se netají tím, že má problémy se spánkem. Její únavu ještě více zhoršuje zpěvák a její dlouholetý kamarád Václav Neckář, jenž ji pravidelně budí v době, kdy konečně tvrdě spí a mohla by si aspoň trochu odpočinout. "Ahoj Marto, tady Vašek. Ty ještě spíš? Já popíjím zase vincentku. Tak ahoj, chtěl jsem ti jen popřát hezký den!" popsala Kubišová, co se ozve ze sluchátka skoro každý den už v půl osmé ráno.

"Takovýhle mám každý ráno budíček. Zavolá Vašek, aby mi sdělil, že pije vincentku. Už jsem si ale zvykla," řekla zpěvačka deníku Aha! a přiznala, že z toho není zrovna nadšená. "No, když mě takhle vzbudí, naštve mě to vždycky. Na druhou stranu jsem ale ráda, že má Vašek dobrou náladu a asi je mu dobře, to by jinak nevolal," dodala smířlivě.

Ale navzdory téměř dennímu kontaktu přiznává, že o životě svého přítele nemá bližší povědomí. "No vážně, až na to sdělení, co pije, mi vůbec nic neřekne. Nemluví. Nemá zájem si povídat, takže o něm nevím nic a je mi hloupé se na něj vyptávat bratra Honzy," říká Kubišová, která je ale přesvědčená, že jeho zdravotní stav není tak vážný, jak by se veřejnosti mohlo zdát.

"Hlas má bezvadnej a na něm se pozná všechno. Jsem přesvědčena, že si jenom potřeboval odpočinout, a že nekoncertuje teď v létě, je logické. V našem věku by pódium v tomhle vedru znamenalo jistou smrt," uzavřela Marta, která si myslí, že se Neckář na pódia opět vrátí.