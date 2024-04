"Dceru lákali do Miss, ale škola má přednost," říká Iva Kubelková

Spíš než Ivu Kubelkovou je možné na přehlídkovém mole čím častěji vidět její dceru Natálii Jiráskovou. A její slavná maminka to sleduje se smíšenými pocity. "To se fakt musím přiznat, že je to zvláštní pocit takového odosobnění. Člověk si připadá, jako když kouká na někoho jiného, než koho zná z domova. Vidím ji spíš profesionálníma očima, ale logicky je v tom i nějaká emoce. U těch dětí to tak máme všichni stejně, držíme jim palce, ať dělají cokoliv," prozradila pro Expres.cz.

Kromě modelingových nabídek prý devatenáctileté Natálce už několikrát byla nabídnuta možnost účastnit se soutěže krásy. Zatím na ni ale nikdy nepřistoupila. "My už jsme to řešily, ona s tím několikrát přišla, protože ji už mnohokrát oslovovali a do té soutěže ji lanařili. Řešila to spíš z toho pohledu, že chce v první řadě dodělat školu, a já jsem za tento její přístup hrozně ráda, že chce za sebou mít první maturitu," netají svou hrdost na dceřino rozhodnutí Kubelková.

Ona sama sice v roce 1996 odstartovala svou kariéru tím, že získala titul První vicemiss. Dnes ale podle ní mladé ženy mají zcela jiné příležitosti. "Tenkrát byla jiná doba a Miss byla jednou z mála možností, jak se v tomto světě uplatnit, byla jenom jedna soutěž, akcí nebylo tolik a nebyly ani sociální sítě. Byl to prostě jiný svět. Dnes už asi není soutěž krásy tou jednou jedinou cestou, kterou se dá jít," myslí si moderátorka, která podle vlastních slov své dceři do jejích rozhodnutí nijak zasahovat nebude.