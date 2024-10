"Dcera si potřebovala odpočinout od dětí," říká Kristýna Leichtová o domácí škole

Herečka Kristýna Leichtová je známá jako žena, která nejde ve výchově s většinovým proudem. Kromě domácího porodu teď pro svou dceru vybrala i domácí vzdělávání. "Dorotka se stala školákem, ale ‘domškolákem’. Bude se učit sama a já jsem takový její průvodce. Pojďme si říct, že první třída není náročná a měl by to zvládnout každý. Nám oběma s Vojtou se nelíbí školní systém momentálně nastavený, i vzhledem k moderní době a moderní technice," vysvětlila herečka, proč tuto cestu spolu s partnerem Vojtěchem Štepánkem zvolili.

Nyní prozradila, že rozhodnutí vyhnout se školnímu systému přišlo hlavně od jejich dcery Dorotky. "Moje dcera poté, co chodila do školky, sama přišla s tím, že si potřebuje dát od kolektivu velikou pauzu. Řekla, že bude raději pouze s námi, a já tohle rozhodnutí naprosto respektuji," prozradila Leichtová a dodala, že učení neprobíhá podle klasických učebnic.

"Ty děti se vlastně učí každou tou situací. Když je se mnou v práci, když jedeme v tramvaji, učí se číst písmena na cedulích. Žádné písanky, žádné čtení ze slabikáře," přibližuje herečka, jak taková domácí výuka vypadá. Kdy a jestli vůbec se její dcera zapojí do školní výuky, herečka zatím neví. Dokonce to rozhodnutí ani není na ní. Nechává ho přímo na Dorotce.

"Uvidíme, co přinese budoucnost. Já to opravdu nechávám zcela na ní. Jestli se bude chtít vrátit, nebo bude chtít zůstat u tohoto způsobu. Opravdu to nechám čistě na jejím rozhodnutí," tvrdí Leichtová.