Kristýna Leichtová s partnerem Vojtěchem Štěpánkem vyhledali partnerskou terapii

Herečka Kristýna Leichtová žije už osm let s partnerem, hercem Vojtěchem Štěpánkem, se kterým má dvě dcery. A ačkoli vypadají jako dlouhodobě šťastný pár, i oni zažili společné vzestupy i pády.

"To by nebyl správný vztah, kdyby nebyly krize," konstatovala Leichtová v rozhovoru pro eXtra s tím, že se rozhodli neponechat věci náhodě a vyhledali odbornou pomoc. "Kurz komunikace pro páry, měli jsme takový retreat (angl. terapeutický pobyt v ústraní - pozn. red.), a nejenom v té párové komunikaci je to dobré, ale i s lidmi všeobecně a pomůže to na všech frontách," pochvalovala si herečka.

Situaci komplikuje i fakt, že herci někdy musejí pracovat najednou víc, zatímco jindy na práci pouze čekají. "Práce chodí nárazově, je to těžký úkol herečky na volné noze. Myslím si, že nejenom tady, ale i na Slovensku," dodala Leichtová. Pochvaluje si ovšem fakt, že profesionálně se vypracovala už natolik, že má možnost si práci vybírat.

"Podle toho, s kým hraju, kdo tam je, protože s ním stráví člověk spoustu času během toho zkoušení a během toho hraní, takže to je důležité. Potom samozřejmě režisér, a co se týče textu, tak se dost často během té zkoušky radím, zda to půjde pozměnit," uvedla faktory, které hrají roli v tom, jestli hereckou nabídku přijme, nebo nikoli.