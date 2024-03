Leichtová o výzvách ve vztahu: „Tolerance a trpělivost nejsou zárukou štěstí"

"Když jsem byla mladší, ptala jsem se své babičky, jaký má tip na dlouhý vztah (s dědou spolu byli od jejích sedmnácti až do její smrti), vždycky mi odpověděla - tolerance a trpělivost. TT…," začíná Kristýna Leichtová svůj status na sociální síti.

Zároveň přiznává, že svou babičku za ta slova obdivovala a dlouho se snažila řídit její radou. Pak ale zjistila, že věci se mají trochu jinak. "Upřímně, po tom všem, co už vím, nevěřím tomu, že TT je zaručený recept na štěstí. Věřím, že klíč je v komunikaci. A teď už taky vím, že komunikace není všem dána od ‚přirození‘. Že je potřeba se to naučit. Protože do vztahu dvou lidí vstupují dvě jedinečné svobodné osoby," napsala herečka.

Leichtová zároveň přiznala, že sami s partnerem vyhledali odbornou pomoc. "No proč to píšu, náš vztah (stejně jako všechny) prochází zkouškami a spoustou výzev. Poslední dobou jsme v komunikaci nebyli úplně nejlepší a přáli si to změnit," uvedla s tím, že s partnerem navštívila kurz "vztahové inteligence".

Kristýna Leichtová se s hercem a režisérem Vojtěchem Štěpánkem zná zhruba pětadvacet let. Společně žijí v Ostravě, kde také vychovávají dvě dcery, šestiletou Dorotku a čtyřletou Rozárku.