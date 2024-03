"Dceři by beze mě bylo líp," říkala si Kristina Kloubková. Pomýšlela na sebevraždu

O tom, že v minulosti brala antidepresiva, už Kristina Kloubková veřejně hovořila. V pořadu 13. komnata promluvila o tom, co ji k nim dovedlo, a popsala nejhorší období svého života. Její stav se začal zhoršovat po narození dcery Jasmíny, konkrétně tehdy, když ji její tehdejší partner přiměl vrátit se do práce a opustit malé miminko.

"Zlomilo se to v pěti měsících, kdy on se rozhodl zůstat doma, a já tedy musela do práce, i když jsem nechtěla. Musela jsem přestat kojit a bylo to pro mě náročné," popsala moderátorka. "Byla jsem na tom psychicky zle. Já jsem to chtěla vzdát. Říkala jsem si, že má tátu, ten ji miluje a já tu být nemusím. Přišlo mi to jako východisko, že všem bude líp, nikdo se nebude hádat a malé bude dobře, bude mít tátu a na mě zapomene," přiznala se slzami v očích.

Tehdy ještě odbornou pomoc nevyhledala a i po rozchodu s otcem dcery se snažila vše zvládnout sama. Jenže se to začalo podepisovat na její fyzické kondici. "Klepala jsem se, špatně jsem dýchala. Přestávala jsem vidět nebo jsem viděla takové krystalky kolem obrazu. Začaly se mi dít věci, které mě zastavovaly i v práci, a to bylo pro mě nemyslitelné. V práci musím fungovat. Takže to, že mi bylo špatně, ve Zprávách nikdo nevěděl. Otekly mi oči, měla jsem šílené ekzémy, olezlý celý krk, ale to se zalíčilo. Blokovala se mi krční páteř, tak jsem chodila na kapačky, abych mohla tancovat," vzpomíná Kloubková na nejtěžší období.

Nakonec se rozhodla přijmout pomoc a brát léky. To samé by doporučila všem lidem, kteří se necítí dobře. "Byla bych ráda, aby nejen ženy, ale hlavně ženy, si vážily samy sebe, aby se nebály si říct o pomoc, když toho na ně bude moc," dodala nakonec.