Král Karel III. už svému synovi princi Harrymu nezvedá telefony

Britská královská rodina se drží zásady, že o svých problémech veřejně nehovoří. Buckinghamský palác je ale veliký a informace z něj do tisku pravidelně unikají. Nyní přišel magazín People s tvrzením, že král Karel III. přerušil komunikaci se svým mladším synem princem Harrym.

"Jeho hovory zůstávají bez odezvy. Pokusil se získat informace o králově zdraví, ale i tyto otázky zůstávají nezodpovězené," tvrdí královský zdroj. Příčinou mohou být Harryho neustávající žádosti o to, aby jeho otec obnovil ochranu pro jeho manželku Meghan Markleovou a jejich děti, placenou z kapes daňových poplatníků. Na tu ztratili nárok, když se rozhodli vzdát svých pozic v královské rodině.

"Harry se v Británii cítí nepříjemně a ohroženě a král je jediný, kdo s tím podle něho může něco dělat. Harry je zároveň odhodlaný chránit svou rodinu za každou cenu," tvrdí člověk z princova okolí. Sám Harry se na toto téma několikrát vyjádřil. Bojí se prý, aby na jeho rodinu nezaútočil někdo ovlivněný negativními články v britském tisku.

"Stačí, aby jeden osamělý člověk, který čte tyto věci, jednal podle toho, co četl. Ať už je to nůž, nebo kyselina, ať je to cokoli, jsou to věci, které mě skutečně znepokojují. Je to jeden z důvodů, proč nepřivedu svou ženu zpět do této země," řek nedávno mladší králův syn.