Richard Krajčo si udělal řidičák. Stálo ho to desítky tisíc korun

Zpěvák Richard Krajčo tráví se svou rodinou čas v Dubaji většinou od podzimu do jara, kdy v Česku není moc hezky. "Do České republiky se vracíme od jara do začátku podzimu, kdy je nádherně. Ale vybírali jsme nejen podle počasí. Máme rádi i tu kulturu tam a způsob života, který tam vedeme," vysvětlil Super.cz.

Stejně jako další Češi, kteří v Dubaji například pracují nebo tam z jiných důvodů tráví delší dobu, čelil Richard potížím kvůli řidičskému průkazu. Ten český totiž ve Spojených arabských emirátech neplatí.

A zatímco běžným turistům stačí, aby si v případě, že chtějí v SAE řídit, nechali vystavit mezinárodní řidičák, u dlouhodobých pobytů musíte mít řidičské oprávnění vydané v SAE. "Nezbývalo mi nic jiného než si ho tady udělat," prozradil zpěvák, který řidičské oprávnění nakonec získal. "Můžete gratulovat!" oznámil pro Blesk.cz.

Pořídit si v SAE řidičák na osobní auto vyjde na asi 30 tisíc korun. Češi, kteří tam pracují nebo pobývají delší dobu, se bez něj musí spoléhat na taxíky, hromadnou dopravu nebo se nechávají vozit známými.