Sestra Simony Krainové maká i s nohou v sádře. Zlomila si ji při sáňkování

Yvona Maléřová pracuje již desítky let jako ekonomka na České poště. K tomu má sestra modelky Krainové ale spoustu dalších aktivit, které souvisí s jejím působením na Instagramu. Na svém profilu propaguje hlavně zdravý životní styl a cvičení. Nezastavil ji ani nedávný úraz.

"No… Takže místo běhání nebo lyžování… si teď budu nějakou dobu trénovat chůzi o berlích. Nějak se mi to první sáňkování vymklo z rukou - nebo z nohou," napsala ještě před Vánoci Maléřová na Instagramu pod fotku z nemocnice Havířov.

U tréninku chůze o berlích ale rozhodně neskončila. V jednom z příspěvků Yvona přiznala, že být doma zavřená jí v žádném případě nedělá dobře, a tak i s berlemi cvičí, aby se udržela jak v psychické, tak fyzické formě. "Jsou to sice tak trochu bojové podmínky se dostat se vším do mého dočasného, domácího fitka, tak stále po baráku cestuju s ledvinkou," napsala.

Yvona si podle svých Stories s berlemi vede už výborně: "Umím si vlézt sama do vany… Umýt si i hlavu, schody zvládám hravě, se zvedáním věcí ze země je to horší, no, to musím volat ještě o pomoc. Jo a našla jsem si konečně i ok spící pozici!" Samozřejmě se ale nemůže dočkat, až jí sádru sundají a ona berle odhodí. K tomu by mělo dojít koncem ledna.