Konec skupiny 3v1. Leitgeb dala Pártlové a Arichtevě sbohem

Na sociálních sítích patří influencerka Nikol Leitgeb k neúspěšnějším osobnostem. A podobně jsou na tom i herečka Veronika Arichteva a zpěvačka Martina Pártlová. Tři kamarádky, které zpočátku bavily své fanoušky vtipnými videi, postupně vybudovaly značku 3v1, vysílaly společně v rádiu, jezdily na besedy a založily e-shop s vlastní kolekcí oblečení a doplňků. Teď však přišla zpráva o tom, že Nikol už s nimi dál v podnikání pokračovat nebude. Podle všeho chce svou energii věnovat vlastnímu nadačnímu fondu, který rozjela před několika měsíci.

"Přátelé, kamarádi, přijde nám fér vám říct, že od tohodle roku už stojí za éšopem 3v1 jen Veru s Marťou. Domluvily jsme se tak už v létě po tom, co jsme skončily v rádiu. Chápeme, že v tom bulvár bude zase hledat senzace, ale žádný dramata se nekonaj. V životě je běžný, že lidi chtěj dělat a zkoušet různý věci a nic netrvá věčně. Marťa připravuje album a koncert, Nikča má Radovana, Veru svoje projekty…" stojí ve společném prohlášení. A přestože se před nedávnem objevily zprávy o tom, že jejich přátelství dostalo trhliny zejména kvůli diametrálně rozdílným názorům na výchovu dětí, všechny tři rozpory popírají a rozpad jejich "trojky" vysvětlují tím, že společný čas nechtějí trávit jen hovory o práci.

"That’s it. Život. Jsme kámošky, ale taky čtyřicetiletý matky, který maj každá i ,to svoje´, a když se potkaj, tak nechtěj řešit jenom společnou práci.

Třeba až budem starý babky, budem mít odrostlý děti a opustěj nás ty naše polovičky, tak se s váma zas zasmějem při ňáký besedě," dodaly všechny společně. Leitgeb pak na svém profilu ještě doplnila, že doufá, že od kamarádek přece jen občas nějaké to oblečení dostane.