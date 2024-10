Konec Jany Bouškové v Prostřeno? "Nesmysl," ujišťuje diváky Václav Vydra

Strach o herečku Janu Bouškovou odstartovaly speciální díly soutěže Prostřeno!, kde byli Jana Boušková a Václav Vydra ne v roli komentátorů, ale soutěžících. Herečka tam působila velmi unaveně. "Janička před časem prodělala složitou operaci, ale nyní už je v plném pracovním nasazení. Namlouvá Prostřeno!, hraje," uvedl k tomu Vydra pro CNN Prima NEWS​ před několika týdny. Zároveň také vysvětlil, proč na obrazovce jeho žena budila dojem, že je nemocná. "Během natáčení bylo velké vedro, není tak divu, že byla unavená. To jsme koneckonců byli všichni."

Tím spekulace na nějakou dobu utichly, nyní se ale objevily znovu. Nejmenovaný zdroj tvrdí, že by měla Boušková se svou prací v oblíbené soutěži končit. To ale Vydra rázně popírá.

"Prostřeno! se natáčí jednou za týden a dá se to naprosto v klidu zvládnout. Není to nic, co by Janu jakkoli zatěžovalo. Diváky tedy můžete uklidnit, že v pořadu uslyší dál jak mě, tak Janu," ujistil diváky prostřednictvím webu eXtra.cz. Zároveň ale přiznal, že Boušková už nemá tolik energie jako dřív. Je to podle něj ale naprosto přirozené. "Tak je pravda, že Janička je trošku zpomalená. Taky nám už není dvacet, ale normálně funguje," uzavřel celou kauzu herec.