Klavírista Malásek si zpřerážel ruce. Dana Morávková ho chce odstřihnout od kola

Petr Malásek je nejen uznávaný skladatel a klavírista, ale také vášnivý cyklista. Pro svůj koníček se snaží už řadu let nadchnout i svoji manželku Danu Morávkovou, která po jeho boku ujede i 100 kilometrů za den. A to na klasickém, tedy nikoli elektrickém kole, které Malásek neuznává.

Nyní ale skladateli přinesla jeho vášeň starosti, na kole totiž boural a poranil si obě ruce. "Skládal jsem hudbu k chystanému muzikálu Bestiář, který má premiéru již začátkem dubna. Šlo to dobře, už jsem měl vše skoro hotové, tak jsem se chtěl odměnit," prozradil Malásek deníku Blesk.

Sedl tedy na kolo a vyjel do pražských Modřan. "No ale jak jsem se kochal, tak jsem se vyboural. Naštěstí jsem měl helmu, takže hlava zůstala celá," zjemnil důsledky nehody Malásek. Úplně růžová ovšem situace nebyla, se zraněními musel do nemocnice, kde zůstal tři dny.

Vyzvedla ho manželka. "Prsty hýbe!" uvedla s úlevou Morávková, která se teď o skladatele stará. "Kolo mu zamknu na petlici a zahodím klíč," dodala v žertu herečka. Sama má každopádně k cyklistice vřelý vztah, a když se jí v jednom rozhovoru ptali, jaký má recept na šťastné manželství, bez zaváhání odpověděla: "Stačí sednout na kolo a jet."