Nikdy nebudete matkou, tvrdili Kláře Cibulkové. K dětem jí pomohl ukrajinský lékař

V dětství diagnostikovali herečce Kláře Cibulkové těžkou skoliózu páteře. Od třinácti let dokonce musela třiadvacet hodin denně nosit speciální korzet. A v šestnácti měla kvůli nelepšícímu se stavu podstoupit operaci. Tu ale tehdy odmítla, protože by nemohla kvůli rekonvalescenci nastoupit na vysněnou hereckou školu.

"Nedokázala jsem si to tehdy vůbec představit. Lékaři mi řekli, že je tam samozřejmě risk, že to nevyjde, ale že pokud operaci neabsolvuji, mohu se rovnou rozloučit s představou, že bych někdy vůbec měla děti, protože je s takovou páteří prostě neunosím," popsala Cibulková nemilosrdný verdikt, který si musela jako mladá dívka vyslechnout. Rozhodla se však nepříznivou prognózu zvrátit svépomocí.

"Spolužačka našla vyhlášeného ukrajinského doktora, který dojížděl za pacienty i do Německa. Máma se mnou vstávala ve čtyři ráno a jezdily jsme do Ostravy za ním. Dělal se mnou různé cviky v různých polohách. Byly to takové tlakové masáže, které strašně bolely. Bylo to opravdu velmi bolestivé, ale pomohlo to. Naordinoval mi také určitý způsob stravy. Zakázal mi například červené maso," zavzpomínala herečka, která díky této léčbě dosáhla velkého pokroku.

"Změřili mi stupně výchylky páteře a z padesáti osmi stupňů bylo najednou třicet sedm. Pan primář na to tehdy koukal a říkal, že to snad není možné a že v tomto stadiu tedy operaci nepotřebuji a budou vše dál sledovat," dodala v pořadu 13. komnata.

Ani předpovědi o tom, že její tělo nedokáže donosit děti, se nenaplnily, přestože si byla vědoma toho, že během těhotenství se bolesti zad budou stupňovat. Až do sedmého měsíce obou těhotenství intenzivně cvičila. Přesto se po porodu dostavily určité komplikace. "Stávalo se, že kromě toho, že to hrozně bolelo, jsem se v noci třeba budila a vůbec jsem necítila celé ruce. Což je blbé, protože nemůžete dítě přebalit, když nemáte vůbec cit v rukou," řekla Cibulková, která je nakonec dvojnásobnou maminkou.

Herečku Kláru Cibulkovou diváci znají například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, Černí baroni, Kriminálka Anděl, Dokonalý svět nebo Sestřičky.