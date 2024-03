Klára Trojanová si vyšla do společnosti s novým přítelem. Byli spolu už v létě

Třicet let žila Klára Trojanová v manželství s Ivanem Trojanem, mají spolu čtyři syny - Františka (24), Josefa (23), Antonína (14) a Václava (11). V roce 2022 ale manželé oznámili, že se rozcházejí a loni proběhl rozvod.

"Nikdy jsem si nepředstavovala, že mě tohle v životě potká. Jsem rodinný typ, jsem držák, jsem i tak vychovaná, ale prostě se to stalo. Je to těžký vždycky. Každý rozchod je těžký, ať je po roce, dvou letech, nebo třiceti. Vždy je to těžké, i když k tomu máte důvody a víte, že to opravdu dál nejde, tak je to většina vašeho života, je to těžké. Děti, spousta vzpomínek, prožitých věcí, situací," přiznala v talkshow Face To Face.

Nyní se ale zdá, že nejtěžší období má za sebou. Na křest nové kuchařky Romana Vaňka dorazila v očividně dobré náladě a v doprovodu muže, s kterým se držela za ruce a nechyběly ani další projevy něžnosti. Identitu partnera ovšem herečka neprozradila. "Nechci se k ničemu vyjadřovat, buďte všichni šťastní," řekla deníku Aha! Klára a dodala: "Děkujeme za respektování programu našeho večera." Podle deníku Blesk.cz jí každopádně stejný muž dělal společnost už v létě v zahradní restauraci a na podzim společně chodívali do parku na pražské Klamovce.

Klára Trojanová pochází ze sportovní a umělecké rodiny. Její bratr Lukáš je olympijský vítěz ve vodním slalomu z Barcelony 1992 a stříbrný z Atlanty 1996; dnes pracuje jako anesteziolog nemocnice v Praze-Motole. Sestřenice Adéla Pollertová bývala sólistkou baletu Národního divadla v Praze i Hamburského baletu.