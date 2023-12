Klára Trojanová promluvila o výchově čtyř synů: Testosteronu bylo doma někdy až moc

Klára Trojanová je matkou čtyř synů, které má se svým dnes už bývalým manželem, hercem Ivanem Trojanem. "Je to krásné, ale někdy toho testosteronu bylo tolik, že jsem je třeba musela vypakovat z domu, protože jsme ještě měli i psa, takže další testosteron," uvedla pro Super.cz.

Herečka zároveň přiznává, že být jedinou ženou v domácnosti s sebou neslo i výhody. "Je fakt, že tím, že jsem byla jediná holka doma, tak jsem měla takové velké pole působnosti na emoční a citové vydírání. To jsem občas používala a používám to i teď, ale ti starší kluci mi to už teda nežerou," říká s úsměvem.

Trojanová strávila na mateřské celkem dvanáct let, hereckou kariéru v té době odsunula na vedlejší kolej. "Odcházela jsem, když jsem byla těhotná se třetím dítětem. Říkala jsem si, že si dopřeju luxus a budu dva roky na mateřské, nakonec jsem doma zůstala dvanáct let," říká. A jedním dechem dodává, že s dětmi ji to velmi bavilo: "Se staršími jsem tolik nebyla, to jsem pracovala. Takže jsem si to užívala a myslela si, že už to tak zůstane, že mi nic nechybí. Ale pak se mi začalo po divadle strašně stýskat."

Nyní, když je jejímu nejmladšímu synovi Václavovi jedenáct let, se ke své původní profesi pomalu vrací. "Je to 14 let, co jsem odešla ze Švandova divadla, teď se pomalu vracím. Přicházejí komornější věci, je to velmi pozvolný návrat a očekávám, co bude dál. Nechám tomu volný průběh," říká herečka.