Klára Trojanová promluvila o novém vztahu a konci svých depresí

"Je to souhra všech možných okolností," říká Klára Trojanová o tom, jak se jí podařilo zbavit vleklých psychických problémů, kvůli kterým roky brala antidepresiva. "Předtím jsem si prošla mnoha terapiemi a jednoho dne, asi i díky zpívání, které dokáže nějakým způsobem něco uvnitř těla otevřít, mi konečně do hlavy doteklo, že žádné deprese nemám a nemusím už prášky brát. Tak jsem s nimi skončila. Ale trvalo to opravdu dlouho a je za tím hodně terapií a práce na sobě," říká herečka, která má po rozchodu s manželem, hercem Ivanem Trojanem novou známost.

Herce však vyměnila za architekta, díky kterému si prý denně rozšiřuje obzory. "Snaží se mě zkoušet z různých slohů a vysvětlovat, kde kdo jakou budovu postavil. Ale já to pokaždé úspěšně vypustím z hlavy. Takže pořád objevuji. Znova a znova ty samé věci, protože si nic nepamatuji," prozradila se smíchem pro iDnes maminka čtyř synů.

Ten nejstarší už je ženatý a tak Trojanová tuší, že by se brzy mohla stát babičkou. "Asi mají ještě chvilku čas, nemluvím jim do toho. Ale já bych samozřejmě byla ráda, kdyby je měli hned. Těším se na vnoučata a plánuji si, že budu hlídací babičkou. Ale kdoví, třeba až to skutečně přijde, tak mě to nebude bavit. I to se může stát. Ale teď jsem odhodlaná hlídat je a rozmazlovat."