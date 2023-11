Kim Kardashianová prodává podprsenku s bradavkami. Zneužila přitom tající ledovce

Ztopořené bradavky přitahují - ať záměrně, či ne - pozornost. A té se Kim Kardashianová nebojí! Na trh nyní uvedla podprsenku, která simuluje permanentně stojící bradavky.

"Teplota na Zemi je stále vyšší a vyšší, hladiny moří stoupají a ledovce tají," hlásá na začátku promo videa na sociálních sítích Kim. Sedí při tom za počítačem, má na sobě intelektuálské brýle a přiléhavý top tělové barvy, pod kterým se rýsují nepřehlédnutelné bradavky.

To, co zprvu vypadá jako edukační video o globálním oteplování, se nakonec ukáže jako reklama na novou podprsenku Kiminy značky. Kardashianová ji zakončuje sdělením: "Představuji vám proto zcela novou podprsenku s bradavkami. Ať je venku jakkoli horko, vy budete vždy vypadat, jako by bylo chladno. Některé dny jsou tvrdé, ale tyto bradavky jsou tvrdší. A na rozdíl od ledovců nikdy nikam nezmizí."

Kim je zdatnou obchodnicí se spodním prádlem, velký úspěch měly například její produkty tvarující postavu. Její novinka zatím vyvolává kontroverzní reakce. Někteří kritizují, jak nerealisticky bradavky vypadají, dalším přijdou zbytečně vyzývavé, jiným se nelíbí využití klimatické krize pro reklamní účely. Ozvaly se ale třeba i ženy po mastektomii, které Kimin nápad vítají.