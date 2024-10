Keanu Reeves se stal profesionálním automobilovým závodníkem

Když se řekne jméno Keanu Reeves, drtivé většině se vybaví role ve filmech jako Matrix, Drákula nebo John Wick či Constantine. Letos ho však jeho fanoušci mohli vidět i na pódiu během festivalu Rock for people, kde vystoupil se svou kapelou Dogstar. On je ale kromě umění také milovníkem vůně benzinu. V minulosti se zúčastnil například automobilového závodu celebrit Toyota Grand Prix of Long Beach.

A nyní přešel na další metu, když se zúčastnil závodu spolu s dalšími profesionály. O víkendu absolvoval závod Toyota GR Cup na slavném okruhu v Indianapolis. Z pětatřiceti vozů se dokázal v tvrdé konkurenci probojovat na pětadvacáté místo. Během závodu dokonce při výjezdu z jedné ze zatáček otočil auto na bok a skončil na travnaté ploše mimo závodní dráhu. Vše se obešlo bez zranění a Keanu mohl v závodu pokračovat.

Silné motory miluje herec nejen v autě, ale především na motorkách. "Motocykly jsou můj život, tam se cítím volný," prozradil na sebe Reeves. "Začal jsem, když mi bylo dvaadvacet," řekl v rozhovoru pro magazín GQ. "Natáčeli jsme v Mnichově a jedna holka tam jezdila kolem filmového studia na nádherném enduru. Jednoho dne jsem ji poprosil, aby mi ukázala, jak se jezdí na motorce. Kývla na to. Když jsem se pak vrátil do Los Angeles, hned jsem si koupil svůj první motocykl, samozřejmě že enduro."

Herec vlastní stroje značek Norton, Ducati, Kawasaki nebo Aprilia a kromě toho se rozhodl v tomto oboru podnikat. Se společníkem založil firmu Arch Motorcycle, která motocykly staví. Stroje ale rozhodně nepatří k nejlevnějším. Jejich cena totiž začíná na dvou milionech korun.