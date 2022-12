"Když už nikoho nepotkám, tak se nic nestane," říká nezadaná Bára Basiková

Za dva měsíce oslaví zpěvačka Bára Basiková šedesátiny. Kulatin se nejen nebojí, ale v současné životní etapě je dokonce velmi spokojená. A to i přesto, že je momentálně bez partnera. "Do všech svých vztahů jsem vždycky skočila šipku po hlavě a hned jsem se vdávala. Jsem Vodnář a potřebuju cítit lásku. Než být ale s někým jen proto, abych měla vztah, to ne, radši budu sama," řekla v pořadu Face To Face.

Ne vždycky to tak ale bylo. Ještě minulý rok na jaře se snažila najít lásku i pomocí internetových seznamek. Prostředí online aplikací ji ale vyděsilo. "Panebože. Kam jsem to vlezla. Muži v mé věkové kategorii jsou starci v kostkovaných košilích a s lahváčem v ruce, bělovlasí starci s pupkem, dědulové v nátělníkách… Píšou nesmysly a v každým slově hrubka. Na to jsem alergická. Tohle nedám," řekla tehdy Basiková Blesku.

Lásku se jí minulý rok sice podařilo najít, dlouho ale nevydržela. A od té doby se rozhodla změnit přístup. "Jsem sama od letošního jara a je mi to nějak jedno. Vždycky jsem na to nějak moc tlačila a byla to asi zbytečná hysterie. Říkám si, že jsem zažila hezké doby, a když to nepřijde, tak to nevadí. Život je krátký a každý den, který prožijete blbě, se už nevrátí. A když už nikoho nepotkám, tak se nic nestane," dodala Basiková s tím, že i bez partnera se nenudí. Má hodně zájmů a věnuje se také svým dětem. Kromě dnes třicetiletých dvojčat Anny a Marie má ještě čtrnáctiletého syna Teodora.