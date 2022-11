"Když se dotknete chladu smrti, víc pocítíte teplo života," říká Andrea Růžičková

"Kdo se dotkne, ucítí. Ucítí velký chlad a tvrdost těla bez duše. Poslední dny nebyly veselé, pochovali jsme naši tetu, u které jsem tak často trávila své dětství. Ale i když to byla možná temná událost, dala mi do života světlo. Protože když se skutečně dotknete chladu smrti, o to víc pocítíte teplo života," popsala na svém instagramovém profilu herečka Andrea Růžičková svou čerstvou zkušenost.

"U nás na východním Slovensku, odkud pocházím, je stále zvykem, že když někdo zemřel, jeho rodina a blízcí se s ním loučí několik dní nad otevřenou rakví. Člověk má tak možnost setkat se tváří v tvář se smrtí. Může se jí dokonce dotknout," přiblížila Růžičková svým sledujícím zvyk, který dříve býval běžný.

Podle herečky je takový zážitek připomínkou, jak křehký je lidský život. A ona si ho teď váží ještě o něco více než dřív.