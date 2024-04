Když viděla svého otce v rakvi, jen se smála. Nicole Kidmanová čerpá z utrpení

Jako herečka čelí Nicole Kidmanová mnohým výzvám, když přijde na ztvárnění lidských emocí. Stejně jako mnozí její kolegové i ona čerpá ze svých vlastních životních zkušeností, přičemž v nedávném rozhovoru se přiznala, že někdy reaguje ve vyhrocených a stresujících situacích poněkud nevhodně.

Jako příklad uvedla pohřeb svého otce. Když jej uviděla v rakvi, nemohla si pomoct. "Doslova jsem se začala smát, protože jsem byla tak zarmoucená a zničená. Moje tělo a moje psychika to prostě nezvládly," uvedla v rozhovoru pro Elle. "Dokonce i jindy v životě jsem se smála v nevhodných chvílích, protože mám takový divný zkrat. Je to, jako byste potřebovali tento okamžik, aby vás svým způsobem udržel naživu, jinak zemřete. Je to příliš velká bolest."

Právě tuto zkušenost využila ve svém nedávném projektu, seriálu Expatrianti, kde se její postava chová velice podobně, když má identifikovat tělo svého syna. To, že má možnost pracovat se svými emocemi i v rámci své profese, může být náročnou výzvou, ale Kidmanová to vnímá jako požehnání.

"Mám štěstí, že mám práci, kde mohu prozkoumávat celé emocionální krajiny, které jsou těžké, zvláštní, mimořádné, bizarní, krásné, hluboké," tvrdí. "Nevyhýbám se jim, částečně proto, že se oddávám zkoumání života, tomu, co to vlastně znamená být naživu a cítit."

Umění sluší utrpení

Oceňovaná herečka dokonce tvrdí, že po profesionální stránce jí utrpení hodně pomáhá. "Oscara jsem vyhrála, až když jsem se cítila osamělá," tvrdí Kidmanová, které se to ze šesti nominací povedlo na sošku proměnit jednou. V roce 2003 vyhrála díky roli Virginie Woolfové ve snímku Hodiny. To bylo dva roky po náročném rozvodovém konání s Tomem Cruisem.

Ačkoli je jako žádaná herečka často v pozici ambasadorky módních značek, sama klade důraz především na to, že prioritou je pro ni rodina. "Někdy mi to připadá trochu neskutečné. Chci vystoupit, svléknout si šaty a obléct si pyžámko. Je to něco jako Popelka naruby - ráda se vracím domů a vracím se k sobě," přiznává. "Trochu mě to zmáhá. Říkám si: Už musím domů. Jsem velmi unavená. Chci se zahřát a chci se stočit do klubíčka a chci se cítit opravdově," popsala své pocity Kidmanová, které letos bude 57 let.