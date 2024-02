"Když Eva není doma, žiju jako penzista," říká Adamczyk. A plánuje svatební cestu

Rovnou ze StarDance skočila Eva Adamczyková na snowboard a spoustu času nyní tráví na závodech mimo domov. "Evka se průběžně vrací. Vždycky je tak týden doma, pak je týden nebo čtrnáct dní pryč. Takže je to snesitelné. Chybí mi, ale dá se to vydržet. Není to zas tak dlouho," popsal v pořadu Show Jana Krause její manžel Marek Adamczyk.

Herec dodal, že mu většinou trvá pár dní, než se adaptuju na to, že jeho manželka doma není, a pak se zase musím adaptovat na to, že tam je. Během její nepřítomnosti se každopádně nenudí. "Vídám se s kamarády, chodím se psem, připravuju se na Formana, jdu si zaběhat, zacvičit, do toho hraju divadlo… takže den je nakonec docela plný, žiju jako penzista," prozradil Marek, který si letos zahraje titulní roli Miloše Formana v představení na Letní scéně Musea Kampa.

Marek Adamczyk, který se ženil v září 2022, také prozradil, že se v dubnu s manželkou konečně chystají na svatební cestu. "Duben má volný a pak od května zase začíná trénovat na sucho. A letos v dubnu bychom spolu chtěli vyrazit na dlouhý výlet. Chceme se podívat do Ameriky po národních parcích. Na to se moc těším, bude to taková naše svatební cesta," upřesnil herec.