Kazma rozházel z vrtulníku miliony. "Je mi z toho smutno," říká Nikol Leitgeb

"Bylo to ultra epické, úplně z toho mám husí kůži," řekl k víkendové akci, kdy z vrtulníku na pole rozsypal milion dolarů, tedy více než dvacet milionů korun, Kamil Bartošek, který vystupuje pod jménem Kazma.

Přijít si nasbírat ale rozhodně nemohl každý. To, kde k tomu dojde, bylo prozrazeno pouze těm, kteří se do hry o peníze zapojili už dříve na základě jeho filmu. "Sto tisícům lidí, kteří se zaregistrovali na našich stránkách, jsme v 6 ráno odeslali email s informacemi, kde peníze vyhodíme z vrtulníku. Poslali jsme to však v našem kódu, v naší řeči. Úkolem bylo rozluštit tento kód a dorazit na místo včas, které bylo uvedeno v této tajné šifře," vysvětlil Blesku Kazma.

Moderátor odhaduje, že na místo dorazily asi čtyři tisíce lidí. O jejich bezpečnost se starala i speciální jednotka. Ta však podle jeho slov nemusela zasahovat a všechno proběhlo bez problémů.

Celá akce ale rozhodně nesklidila ve veřejném prostoru pochopení. Vyjádřila se k ní například influencerka Nikol Leitgeb. "Z tohodle je mi teda smutno," napsala svým sledujícím, se kterými se každý měsíc pokouší vybrat peníze na lidi v nouzi, kteří potřebují doslova každou korunu.

Ještě více rozhořčení projevila spisovatelka Radka Třeštíková. "Wow, geniální nápad, jak ponížit lidi. Možná jim to mohl rovnou naházet do hnoje, aby se víc pobavil. Šílený dno. Ne od těch lidí, co se tam ženou za penězi, to je vzhledem k ekonomický situaci v zemi u mnohých omluvitelné, ale fakt, že tohle Kazma považuje za zábavnou hru," rozčílila se ve svých Instastories.