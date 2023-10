Kateřinu Brožovou večer zamkli v obchodě. Poté kontrolovali, jestli něco neukradla

V sobotu večer překvapila herečka Kateřina Brožová své sledující na Instagramu sérií videí z tmavého obchodního domu, kde v pozadí drnčel alarm a ona s bezradným výrazem bloudila ve tmě.

"Tomu fakt neuvěříte. Jsem v Čestlicích, v obchodním domě XXXLutz, a zamkli mě tady," uvedla v krátkém videu a popsala situaci ze svého úhlu pohledu následovně: "Odcházela jsem těsně před osmou k východu, když jsem tam došla, bylo zamčeno, tak jsem šla ke vchodu, tam bylo taky zamčeno. A už jsem tady půlhodinu, v úplně prázdným baráku, není tady ani noha, když volám, nikdo se neozývá. Už jsem volala na pět míst, nikdo mi není schopen pomoct. Tak já vám pak budu vyprávět, jak to dopadlo."

Na pomoc si navzdory vší snaze musela nějakou dobu počkat, v obchodě totiž kromě ní nezůstal vůbec nikdo. Měla však k dispozici dostatek času, takže průběžně informovala své publikum. Netajila se tím, že si svůj večer představovala jinak.

"Fakt by mě nenapadlo, že dnešní večer budu trávit tady v Čestlicích v obchodním domě," vyhrkla se slzami na krajíčku. "To jsem už odehrála představení, a to jsem se tu jen stavila něco vyřešit. A už je skoro devět hodin a já tady sedím sama u vchodu a čekám, až mě vysvobodí. Už tady byla policejní hlídka, shánějí někoho, kdo to tady odemkne a dostane mě ven."

Po dvou hodinách konečně dorazila pomoc, policejní hlídka musela totiž sehnat správce budovy, který by mohl herečce otevřít. A jak Brožová popsala, rozhodně z nečekané noční služby nebyl nadšený.

"Správce baráku se hrozně rozčiloval, že musel přijít a že mu někdo otravoval večer, že mi musel odemknout a proč jsem nestála nastoupená v osm hodin u východu," popisovala už vysvobozená herečka na parkovišti u svého auta. "A ještě mě zkontroloval, jestli jsem náhodou něco neukradla," dodala.

"Dávejte si pozor, aby se vám něco podobného jako mně nestalo. Odcházejte z obchodů včas, protože jinak se možná pomoci nedovoláte," poučila na závěr své sledující.