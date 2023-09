Kateřina Kornová si roli babičky užívá a chce být tou tradiční

Ze své vnučky je Kateřina Kornová naprosto nadšená. "Užívám si to úplně nejvíc, protože vnučce jsou čtyři měsíce a je to nádherný věk. Každý měsíc je krásný. Každý týden se něco mění, vyvíjí a je to krása," rozplývá se bývalá modelka. Vnoučete se dočkala díky své dceři Kristině, kterou má společně s exmanželem, zpěvákem Jiřím Kornem.

Přestože má Kornová stále mnoho pracovních i soukromých povinností, kdy se například musí nepřetržitě starat o postiženého syna Filipa, na vnučku si čas vždycky najde a snaží se hlídat, jak je to jen možné. "S velkou radostí. Ráda jezdím s kočárkem. Zatím je to na hodinku, na dvě. Dcera je super matka, stará se intenzivně od rána do večera," chválí Kornová to, jak se její dcera s novou životní situací dokázala sžít.

Prozradila i to, jak se ona sama smířila s tím, že se dostala do věku prarodiče. A zda nebude po holčičce chtít, aby ji oslovovala křestním jménem místo klasického "babičko", jak je to v současné době stále běžnější. "Už to tak je, jsem ve věku babičky a já to pojímám dost tradičně. Stejně jako jsem byla pro své děti vždycky maminka, neříkaly mi křestním jménem, tak ani tady to nebude jinak," má Kornová naprosto jasno v tom, že se svým stárnutím nemá žádný problém.