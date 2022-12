“Jsem mrtvá, zemřela jsem?” Kate Winsletová pokořila podvodní rekord Toma Cruise

Svým výkonem sedm minut a 14 sekund dokázala herečka Kate Winsletová překonat šest let starý rekord svého kolegy, herce Toma Cruise, který během natáčení natáčení filmu Mission: Impossible - Národ grázlů vydržel pod vodou úctyhodných šest minut.

Na tom, aby byla schopná tak náročné scény zvládnout, pracovala Winsletová několik měsíců pod dohledem odborníka na free diving. "Mám video, na kterém se vynořuji a říkám: 'Jsem mrtvá, zemřela jsem? Jaký byl můj čas?'" řekla herečka v rozhovoru pro Total Film.

A i když její výkon všichni srovnávají s tím Cruisovým, její motivací nebylo pokořit kolegu, ale překonat sebe samu. "No, nemusela jsem zadržovat dech déle než sedm minut," vysvětlila Winsletová. "Prostě se mi naskytla příležitost rekord překonat. Chtěla jsem překonat svůj vlastní rekord, který byl šest minut a 14 vteřin," dodala.

Winsletovou režisér James Cameron v rozhovoru pro The New York Times ocenil za to, jak dokáže se svou postavou splynout.

Ani zmiňovaný Tom Cruise ale nezůstává pozadu. V současnosti na sebe strhl pozornost svým nejnovějším kaskadérským kouskem, při kterém se na motorce vrhl z útesu a skočil s padákem.