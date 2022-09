Kate Winsletová lituje, že když byla mladá, neexistoval koordinátor intimity

Poptávka po koordinátorech intimity se začala zvyšovat bezprostředně po vzniku hnutí #MeToo a Time’s Up, které na problém sexuálního obtěžování upozornily. A mnohé z hollywoodských hvězd tento krok vítají. "Když jsem byla mladá, nikdo takový neexistoval. Je to přitom docela děsivé, protože když jste mladý, je vám nepříjemné vůbec vyslovit určitá slova, ať už intimního nebo sexuálního charakteru. Už jenom vypustit je z úst může být pro vás nepříjemné," řekla Kate Winsletová v rozhovoru pro pořad Today rozhlasové stanice BBC 4.

Herečka, které v době natáčení romantického Titanicu bylo 22 let, je přesvědčena, že koordinátor intimity je pro každou produkci neuvěřitelným přínosem, neboť dotyčný pomáhá lidem na place efektivně komunikovat a umožňuje sdělit režisérovi, co chce, a herci, co jemu vyhovuje. Sama jeho přítomnost velmi ocenila, když natáčela seriál Mare z Easttownu (2021). Měla v něm totiž několik intimních scén, při nichž naprosto suverénně ukázala své tělo odpovídající jejímu věku.

Čtyřiadvacetiletá herečka Sydney Sweeneyová spolupracovala s koordinátory intimity na několika projektech, mimo jiné na seriálu Euforia nebo filmu Voyeři. Mít při sobě někoho, kdo se jí při natáčení intimních scén zastane, pro ni hodně znamená. "V Euforii jsem měla svého prvního koordinátora intimity a to změnilo můj přístup ke všemu. Jsem ráda, že ho mám, a myslím, že by měl být samozřejmostí na každém natáčení. (…) Přála bych si, aby si to uvědomovalo více produkcí a aby se to stalo naší prioritou," řekla Sydney pro RogerEbert.com.

Zastánkyní koordinátorů intimity je také Amanda Seyfriedová (Protivný sprostý holky, Mamma Mia!). Přestože se jako teenagerka se závážnějšími projevy sexuálního obtěžování nesetkala, mnohé z věcí, které při natáčení zazněly, ji dostávaly do nepříjemné situace. "Být mi devatenáct, chodím bez spodního prádla… Jak jsem to mohla dopustit? Aha, já vím proč: Bylo mi devatenáct a nechtěla jsem nikoho obtěžovat a chtěla jsem si udržet práci. Proto," řekla Amanda časopisu Porter.