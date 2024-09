"Sobecké rozhodnutí," myslí si o sebevraždě Karla Heřmánka instruktor střelby

Minulý víkend spáchal herec Karel Heřmánek sebevraždu, když proti sobě na střelnici nedaleko Příbrami obrátil zbraň. Stalo se tak během kurzu zážitkové střelby, který si herec zaplatil. A právě instruktora, který na Heřmánka dohlížel, to, podle jeho kolegy, může poznamenat na celý život.

"Výhradně sobecké rozhodnutí - udělat to teď a tady - může zásadně negativně ovlivnit život instruktora," napsal Blesku Antonín Procházka, syn herce Antonína Procházky, který je sám instruktorem na střelnici. "Uvědomme si, že pro instruktora to může být devastační zkušenost," neskrývá své rozhořčení nad tím, co se stalo jeho kolegovi.

Sám byl na podobných akcích, jak byla ta osudná minulý týden, přítomen mnohokrát. "Můžu zhodnotit okolnosti takového činu a potvrdit, že mění životy všech zúčastněných, a nevidím v něm prostor pro souhlas a soucit, ani morální právo," uzavírá Procházka.