Karla Gotta oživí umělá inteligence

Když zpěvák Karel Gott zemřel, zůstaly po něm fanouškům tisíce nahrávek jeho písní a televizních záznamů. Asi nikdo si v té době ale nedovedl představit, že by i po jeho smrti mohlo vzniknout nové dílo. To se však s nástupem umělé inteligence změnilo.

Gottova knižní autobiografie Má cesta za štěstím totiž dostane podobu audioknihy a velkým překvapením je skutečnost, že část namluví Gott sám. Tedy přesněji řečeno umělá inteligence, která dovede zrekonstruovat jeho hlas. "Ještě větší radost mám z toho, že se do některých pasáží podařilo zapojit Karlův hlas vytvořený umělou inteligencí," informovala zpěvákova manželka Ivana Gottová na Instagramu.

Ji samotnou překvapilo, že je něco takého možné. "Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že výsledkem budete nadšeni stejně jako celý tým, který projekt připravuje. A pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace," dodala zpěvákova vdova.

Na první ukázky se mohou posluchači Českého rozhlasu těšit už ve čtvrtek 13. července v předvečer jeho nedožitých 84. narozenin. Vybrané další díly pak uvede od 14. července. Audiokniha jako celek pak vyjde na podzim.