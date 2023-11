Karel Svoboda se chtěl s Vendulou před smrtí rozvést, tvrdí jeho starší syn Petr

Začátkem příštího roku to bude už 17 let, co na zahradě svého domu v Jevanech spáchal hudební skladatel Karel Svoboda sebevraždu. Podle svého nejstaršího syna Petra Svobody se ještě před svou smrtí plánoval rozvést s manželkou Vendulou (dnes Pizingerovou). Alespoň to Petr tvrdí ve své nové knize s názvem Žít - Karel Svoboda.

Poprvé se mezi slavným párem schylovalo k rozvodu v roce 2000 poté, co se manželé museli vyrovnat se smrtí pětileté dcery Kláry, která podlehla leukemii. "Smrt malé Klárky zcela změnila dynamiku mezi Karlem a Vendulou. Karel se uzavírá sám do sebe a tráví více času v Jevanech. To, co on řeší samotou a občasnými milenkami, Vendula řeší alkoholem a tráví čas mimo dům," píše se v knize, jejíž ukázky zveřejnil deník Blesk.

"To, že je Karel žárlivý a během její nepřítomnosti není schopen vůbec skládat, může těžko někomu vykládat… Připadá si jako hlupák, celý život dřel, a nyní sedí doma sám, zatímco jeho Vendula, která má vířit kolem něho, víří někde v tramtárii. Karel má pocit, že funguje spíše jako debetní karta nežli manžel. Zkrátka, má toho dost a rozhodne se podat žádost o rozvod," vzpomíná Petr s tím, že nakonec mezi manželi došlo k usmíření. A to i přesto, že podle skladatelova syna si měli být partneři navzájem nevěrní.

"Jistě, my jsme u toho v posteli nebyli, ale na devadesát devět procent si ani Karel, ani Vendula nejsou navzájem věrní a je téměř nemožné určit, jaké motivace vlastně mají ti dva pro udržení manželství," zamýšlí se Svoboda a poukazuje také na fakt, že jeho otec měl s Vendulou uzavřenou předmanželskou smlouvu, podle které by v případě rozvodu odešla z manželství s prázdnou.

"Není bez zajímavosti, že když Karel s Vendulou uzavřel předmanželskou smlouvu, vytvořil tím situaci, že Vendula by při rozvodu z manželství odešla bez jakéhokoliv majetku. Inu, byla by na tom lépe, kdyby se 'starý mlynář' utancoval… Karel se nakonec rozhodne věřit tomu, že má doma hodnou holku a on je vlastně ten, kdo to má v hlavě popletené. Verzi o Dorotě Máchalové zatím odkládá na polici společně se žádostí o rozvod," přirovnal Svoboda svou nevlastní matku ke známé pohádkové postavě ženy, které kvůli majetku uhnala svého manžela k smrti.