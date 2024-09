Kamu kvůli vážné nemoci vaječníků přišla o menstruaci

Šéfkuchařka Kamu, civilním jménem Kamila Rundusová otevřeně přiznává, že její životní styl nebyl vždy ukázkový. Sama hovoří o tom, že má sklony k závislostem a dříve hodně kouřila, holdovala alkoholu a nevyhýbala se ani drogám. Pak ale přišel zlom a ona více přemýšlí nad tím, co do svého organismu pouští. Má k tomu dobrý důvod. Trpí totiž syndromem polycystických ovárií.

"Znám holky, které se uzdravily. Za poslední roky žiji zdravěji než kdy dřív a vyzkoušela jsem snad všechno, co se na léčbu doporučuje, přesto jsem týhle záhadě nepřišla na kloub," posteskla si Kamu, že nemoc ji stále trápí a ona už před několika lety zcela přišla o menstruaci.

"Vím, že žít bez periody není OK. Po dítěti netoužím, tak je to dobrý. Cyklus jedu podle měsíce, cítím se vlastně fakt výborně. Ale srovnat hormony si přeju jako nic na světě," popisuje svůj cíl. Uznává ale, že dříve, když měla menstruaci velmi nepravidelnou, trpěla velkými bolestmi a také výkyvy nálad. To teď naštěstí nezažívá. "Vlastně je to mnohem lepší než dřív, kdy mě menstruace navštěvovala sporadicky, ale v šílenejch bombách," dodává s tím, že svůj boj za uzdravení ale nevzdává.