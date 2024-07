Kaiser se po 30 letech přiznal k nemanželské dceři. Byl to dárek k narozeninám

O pořádný rozruch se postaral herec Oldřich Kaiser, který fanoušky i své okolí překvapil informací, že kromě jednačtyřicetileté dcery Karolíny má ještě jednoho potomka. A tou je třicetiletá dcera Elizabeth. Pokud teď počítáte a vychází vám, že ji musel počít za dobu trvání manželství s Naďou Konvalinkovou, je to správně.

"Maminka Elizabeth byla Oldova obdivovatelka a byla do něho hodně zamilovaná, chtěla s ním dítě," prozradil Blesku informace z Kaiserova soukromí zdroj. A dodal také, že bývalá hercova manželka o románku i jeho "následku" dobře věděla. "Když se děvčátko narodilo, Naďa se to samozřejmě dozvěděla, a přijala je velkoryse do rodiny. Ona je prostě taková."

Dcera Elizabeth, kterou Kaiser poprvé vyvedl do společnosti na premiéru svého nejnovějšího filmu Zahradníkův rok, žije v Nizozemsku a živí se jako koučka a trenérka tance. To, že ji představil světu právě teď, není náhoda. "Ona měla k letošním třicetinám přání, aby šli oba s pravdou ven. A Olda souhlasil. S otcem si teď hodlá společně užít naplánovaný čas," prozradil člověk z Kaiserova okolí.